Дело Гандзюк: Мангера и Левина будут судить за заказ и организацию нападения

КИЕВ. 28 июля. УНН. Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонской областной рады Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ОГП.

"Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонской областной рады и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облрады продлен до 11 сентября 2020 года, а другого подозреваемого - до 24 августа 2020 года.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне.

Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.



