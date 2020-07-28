Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76   EUR: 32,22  
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
35235

Украина, Польша и Литва начали трехсторонние переговоры в Люблине

Украина, Польша и Литва начали трехсторонние переговоры в Люблине
Источник: Twitter/Dmytro Kuleba

КИЕВ. 28 июля. УНН. В польском Люблине начались переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы, передает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Сегодня мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе", - написал министр.

Напомним, Кулеба накануне начал рабочий визит в Республику Польша.

По данным МИД Украины, главы внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы сегодня должны осуществить совместное посещение ЛитПолУкрбрига им. великого гетмана Константина Острожского. Кроме того, предполагается принятие совместной декларации министров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Литва, переговоры, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.