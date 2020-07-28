Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев заразился коронавирусом

КИЕВ. 28 июля. УНН. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости "не очень". Постараюсь исправиться", - написал нардеп.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 110 человек, в общем - уже 7800 случаев COVID-19.