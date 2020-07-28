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Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев заразился коронавирусом

Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев заразился коронавирусом

Даниил Гетманцев

КИЕВ. 28 июля. УНН. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Простите, что новости "не очень". Постараюсь исправиться", - написал нардеп.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 110 человек, в общем - уже 7800 случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, нардепы, Слуга народа
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