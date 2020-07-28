"Фантомный" Вакарчук требует увольнения реального министра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения, сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Верховной Рады.

Всего проект постановления инициировали 96 нардепов из разных фракций. Примечательно, что среди них есть и Святослав Вакарчук, который вышел из фракции "Голос" и был исключен на партийном съезде из партийного списка. Центральная избирательная комиссия уже даже признала избранным вместо него другого члена избирательного списка "Голоса" - Алину Свидерскую.

Однако, пока формально Вакарчук все еще остается народным депутатом. Напомним, что 18 июня ВР не смогла прекратить его полномочия. Следует добавить, что в адрес одной из инициаторов проекта постановления, а именно нардепа Ольги Стефанишиной, звучали обвинения в срыве конкурса на должность главы Национальной службы здоровья. Она ворвалась в кабинет министра здравоохранения и вмешивалась в проведение ним собеседований с кандидатами. Также Ольга Стефанишина была среди инициаторов проекта постановления об увольнении предыдущего министра здравоохранения Ильи Емца.

По состоянию на 12:00 28 июля текст проекта постановления на сайте парламента еще отсутствует.

Напомним, Максим Степанов возглавил Минздрав 30 марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Емца.

Сразу после назначения на должность Степанов инициировал создание протоколов лечения коронавирусной болезни COVID-19, дав возможность украинским врачам применять препараты, используемые во всем мире даже при отсутствии доказательной базы, что существенно расширило возможности отечественных инфекционистов в преодолении коронавируса.