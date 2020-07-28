Зеленский поблагодарил Кучму за работу в ТКГ

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ). Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Отмечается, что глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в "минском процессе" была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки "минского процесса" для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с Леонидом Кучмой, которая состоялась 28 июля.

Со своей стороны второй Президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, было осуществлено ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Как напоминают в ОПУ, Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.

Как сообщалось ранее в УНН, в мае Зеленский уже сообщал, что Кучма хочет уйти из ТКГ.