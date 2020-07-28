Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 0,0012  EUR: 32,60 0,3803 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7005

В Кабмине рассказали, как должен происходить процесс обновления соглашения об ассоциации с ЕС

В Кабмине рассказали, как должен происходить процесс обновления соглашения об ассоциации с ЕС

Ольга Стефанишина

КИЕВ. 28 июля. УНН. Основой для консультаций правительства с Евросоюзом по обновлению соглашения об ассоциации должно быть видение бизнеса. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время первого разговора с украинским бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации "Украина-ЕС", передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы незаметно, но очень практично приближаемся к 5-летнему рубежу, когда в следующем году исполняется 5 лет с момента вступления в силу соглашения об ассоциации", - сказала Стефанишина.

По ее словам, это не только одна из крупнейших сделок Украины, но это и крупнейшая сделка, которую ЕС подписывал с третьей страной.

По словам вице-премьера, будущий пятилетний рубеж важен для того, чтобы подвести итоги и понять, насколько эффективным был этот 5-летний путь.

"Основой для любых консультаций и диалогов для украинского правительства, президента и парламента должно быть видение бизнеса, национальных компаний, национальных товаропроизводителей. Поэтому в официальных консультациях с ЕС мы начинаем диалоги (с бизнесом - ред.)", - отметила Стефанишина.

Она отметила, что Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли "открыло нам доступ к крупнейшему рынку на континенте, этот доступ мы должны расширять и с момента подписания Соглашения об ассоциации ЕС, как основной торговый партнер имеет также обязательства по расширению этого доступа для Украины".

Вице-премьер отметила, что динамика экспорта в течение последних лет четко очертила уже понятные сферы интересов украинских предприятий, где экспорт стал традиционным.

"В этом контексте модернизация торговой части соглашения должна учитывать уже эти очевидные интересы, а также раскрывать потенциал по торговле и наращиванию экономических связей и в других сферах, по которым украинские компании до этого не видели потенциала или не могли открыть для себя такие возможности", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она также обозначила инфраструктуру того, как будет построен процесс обновления соглашения.

"Первое - речь идет об обновлении приложений и углубление приложений к соглашению, касающихся приближения законодательства, их просмотра в контексте углубления секторальной интеграции, а также в контексте участия Украины в "зеленой" повестке дня ЕС, которая также охватывает практически все сферы, в которых есть обязательства Украины по соглашению об ассоциации. Традиционная, ожидаемая часть обновленного соглашения об ассоциации - это обновление торговых, так называемых "тарифных и нетарифных параметров", которые касаются увеличений объемов беспошлинного или бесквотный импорта на рынок ЕС", - сообщила Стефанишина.

Как сообщалось в УНН, ранее вице-премьер пообещала, что до конца июля в Украине будет сформирован круг экспертов, которые вместе с бизнесом должны стать основой переговорной позиции по обновлению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Евросоюз, соглашение, изменения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.