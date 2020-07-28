В Киеве принесли присягу новоназначенные судьи: Зеленский поставил перед ними задачи

КИЕВ. 28 июля. УНН. Каждый новоназначенный судья является лицом судебной власти, в своей ежедневной работе он должен быть объективным, независимым и честным. Судьи должны восстановить доверие граждан к судебной системе, а также обеспечивать права каждого человека на справедливый суд в соответствии с европейскими и международными стандартами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, сегодняшний день Зеленский назвал важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу восстанавливают суды, которые длительное время не могли работать должным образом из-за отсутствия судей. Он напомнил, что впервые с 2016 года в местных общих судах вершить правосудие более 200 новых судей.

"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. Независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и исполнительность - верю, что эти Бангалорские принципы поведения судей будут главными и неотъемлемыми условиями вашей ежедневной очень важной, сложной работы", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что перед судьями стоит вызов - восстановление доверия граждан к судебной системе, обеспечение права каждого человека на справедливый суд в соответствии с европейскими и международными стандартами.

"Важно понимать, что в большинстве случаев суд не только решает юридический спор, но и решает дальнейшую судьбу человека. Поэтому общество и государство ожидают, что каждое ваше решение будет взвешенным, справедливым и законным. Я уверен, что благодаря этому вы сможете важное - изменить отношение общества, отношение граждан к слову "судья". И оно всегда будет вызывать у людей только две эмоции - это доверие и уважение", - добавил Зеленский.

Напомним, в начале июля Зеленский назначил 37 судей, впоследствии еще 32 судей, в середине июля еще 34 судей.