Епифаний призвал "бороться против зла" и молиться за мир на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал молиться за мир на восточной Украине, где сейчас "продолжается необъявленная война". Также он заявил, что мы ведем невидимую войну с коронавируса и попросил украинцев соблюдать карантин. Об этом он сказал после молебня на Владимирской горке по случаю дня крещения Руси-Украины, передает корреспондент УНН.

"Сегодня уже традиционно, как и каждый год, мы совершаем благодарственный молебен у подножия памятника Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в очередную годовщину крещения Руси-Украины", - сказал Епифаний.

Также в своей речи он призвал молиться "за единство и силу Украины".

"Бороться против того зла, которое пытается поработить и уничтожить. Потому что сейчас на территории восточной Украины идет эта кровавая страшная и необъявленная война, к этому времени уже в течение 7 лет повседневно забирает лучших сыновей и дочерей. А сейчас мы с вами ведем и другую невидимую борьбу с эпидемией губительной - с коронавирусной болезнью, которая пытается пленить не только Украину, но и парализовала и весь мир", - сказал Епифаний.

Также он добавил, что люди должны быть бдительными и ответственными, соблюдать карантинные требования, введенные правительством.

Напомним, митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время литургии в Свято-Михайловском Златоверхом соборе поздравил украинцев с 1032-й годовщиной крещения Киевской Руси-Украины.