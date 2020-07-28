Укроборонпром передал военным два отремонтированных танка "Булат"

КИЕВ. 28 июля. УНН. ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящее в состав ГП "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины два отремонтированных и модернизированных танка БМ "Булат". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящее в состав ГП "Укроборонпром", отгрузило заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат". Таким образом, по состоянию на июль 2020 года 50% государственного контракта выполнено предприятием с соблюдением оговоренных сроков", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора ГП "Завод имени В.А. Малышева" Василия Крыласа, они провели заводской ремонт машин и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками.

"Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", - добавил Василий Крылас.

Отмечается, что восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания.

"В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленная техника передана Министерству обороны Украины", - указано в сообщении.

Сообщается, что в течение последних четырех лет "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировал после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передал в украинской армии более 50 БМ "Булат".

Напомним, военным передали партию бронированных машин.