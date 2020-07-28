В Минздраве рассказали, с чем связана стигматизация заболеваемости COVID-19

КИЕВ. 28 июля. УНН. Стигматизация заболеваемости COVID-19 имеется чаще в сельской местности. Люди боятся не самой болезни, а информации, которая может стать известной о больных. Об этом во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"То, что происходит в регионах и сельской местности - там отличается ситуация. Там стигма людей, больных коронавирусом", - сказал Ляшко.

Он отметил, что это не связано со страхом самой болезни.

"Люди боятся не столько заболеть, сколько, что кто приедет в противочумном костюме, что сосед узнает. И просто идут в аптеку за антибиотиками, не сообщая врачам", - рассказал Ляшко.

Он заверил, что Министерство организует максимальную коммуникацию на разных уровнях, чтобы этого избежать.

Ранее Ляшко сообщил, что Украина находится на втором плато заболеваемости COVID-19.