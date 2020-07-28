Зеленский назначил Кирилича послом в Боснии и Герцеговине

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Василия Кирилича послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству. Об этом говорится в указе №296/2020 главы государства, опубликованном сегодня, передает УНН со ссылкой на ОП.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом №942/2019 назначил Василия Кирилича послом Украины в Республике Хорватии.