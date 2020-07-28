Новости: Политика
Вторник, 28 июля 2020, 16:01 • Анна Мурашко • 7230
Зеленский назначил Кирилича послом в Боснии и Герцеговине
Василий Кирилич
КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Василия Кирилича послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству. Об этом говорится в указе №296/2020 главы государства, опубликованном сегодня, передает УНН со ссылкой на ОП.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом №942/2019 назначил Василия Кирилича послом Украины в Республике Хорватии.
Источник: УНН
В тексте упоминаются
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram