СБУ об утечке данных с Cloudflare: угрозы госресурсам нет

КИЕВ. 28 июля. УНН. Служба безопасности Украины проверила вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc". Угрозы государственным ресурсам нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Службы безопасности Украины.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc". Проверка установила, что угрозы государственным ресурсам нет. В частности, выявлено, что IP-адреса вебресурсов, которые появились в интернете, является обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованы доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. В общем были опубликованы почти 2600000 тегов", - говорится в сообщении.

Указано, что обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает "Cloudflare", в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что к проверке привлекались Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ и Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи, а данные для проведения диагностики были получены непосредственно от компании "Cloudflare Inc".

Напомним, 26 июля в СНБО обнаружили утечку данных с сервиса Cloudflare, что несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.