Новости: Политика
Вторник, 28 июля 2020, 16:18 • Анна Мурашко • 5010
К ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины - Минздрав
КИЕВ. 28 июля. УНН. По состоянию на 28 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Как сообщалось, в Минздраве сообщили, следует ли ждать открытия детских лагерей с 1 августа.
Источник: УНН
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