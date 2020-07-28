К ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины - Минздрав

КИЕВ. 28 июля. УНН. По состоянию на 28 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Как сообщалось, в Минздраве сообщили, следует ли ждать открытия детских лагерей с 1 августа.