Нацсовет реформ предлагает ликвидировать более 500 судов в Украине

КИЕВ. 28 июля. УНН. Для того, чтобы улучшить доверие украинцев к судебной системе, нужно создать единый орган судебного контроля. В итоге - в Украине предлагают сократить количество судов с 764 до максимум 200. Об этом сообщил в видеообращении глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Система контроля судов. Мы предлагаем убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрации Украины и создать единый орган судебного контроля", - сказал Саакашвили.

По его словам, функции этого нового органа следующие:

▪️ переаттестация и отбор судей,

▪️ рассмотрение дисциплинарных жалоб,

▪️ мониторинг судейской добросовестности,

▪️ материально-техническое обеспечение судей.

"В Украине один из самых высоких уровней недоверия к судам в мире. Это просто уничтожает репутацию страны и инвестиционный климат, что, конечно же, сказывается на ее гражданах. У нас действуют четкие прейскуранты. Чтобы все это изменить, мы предлагаем создать другую систему судов: убрать административные суды, убрать систему хозяйственных судов, сделать окружные суды. Кроме того, иметь Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решения государственных органов, Высший коррупционный суд, Суд по интеллектуальной собственности. Вместо сегодняшнего количества, а это 764 суда, оставить не более 200", - сообщил Саакашвили.

Напомним, глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) новую судебную реформу в Украине. Встреча состоялась в резиденции посла Италии в Украине.