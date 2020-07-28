"Суд в смартфоне": Саакашвили предлагает автоматизировать через онлайн судебную систему Украины

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киеве планируют запустить пилотный проект "Суд в смартфоне", который затем можно реализовать по всей стране и это реалистичная идея. Об этом сообщил в видеообращении глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Очень важная инициатива Президента Зеленского - "Государство в смартфоне", и первые шаги в этом направлении были уже сделаны. А мы предлагаем еще "Суд в смартфоне", когда все будет автоматизировано через онлайн. Прозрачно мы сможем решать онлайн важные судебные дела и это не фантастика, это вполне реалистично", - сказал Саакашвили.

По его словам, нужно резко расширить систему арбитража, практически создать альтернативную систему правосудия в полном объеме и решать через медиацию, через арбитраж, очень важные споры и дела.

"Пилотный проект КyivCity - это инициатива Президента Зеленского, что позволит использовать английское право как пилотный проект для того, чтобы посмотреть, как он будет работать здесь и дальше распространить его на остальную страну, на всех желающих учавствовать в этом проекте", - добавил Саакашвили.

Напомним, для того, чтобы улучшить доверие украинцев к судебной системе, нужно создать единый орган судебного контроля. В итоге - в Украине предлагают сократить количество судов с 764 до максимум 200.