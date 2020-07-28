Госдолг Украины за месяц вырос на 2,89 млрд долл - Минфин

КИЕВ. 28 июля. УНН. За июнь этого года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 2,89 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"По состоянию на 30 июня 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 269,17 млрд грн или 85,01 долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 364,38 грн (60,13% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 51,12 долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 904,79 грн (39,87%) или 33,90 млрд долл.", - говорится в сообщении.

Указано, что государственный долг Украины составлял 2 002,57 грн (88,25% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 75,02 долл.

Государственный внешний долг составлял 1 119,95 грн (49,36% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 41,96 долл.

Государственный внутренний долг составлял 882,62 грн (38,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 33,07 долл.

"Гарантированный государством долг Украины составлял 266,6 грн (11,75%) или 9,99 долл., в том числе: гарантированный государством внешний долг - 244,43 грн (10,77%) или 9,16 долл.; гарантированный государством внутренний долг - 22,17 грн (0,98%) или 0,83 долл. В течение июня 2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,89 долл.", - указано в сообщении.

Напомним, платежи по госдолгу в 2021 году составят 600 млрд грн.