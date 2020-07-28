Украина в списке стран из "красной зоны" по распространению COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 28 июля. УНН. Украина, по состоянию на 28 июля, входит в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса. Показатель заболеваемости - 66,70 активных больных на 100 тыс. населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Указано, что показатель заболеваемости в Украине составляет 66,70 активных больных 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в США - 643,79 активных больных на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине выявлено уже более 66,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 919.

При этом в мире COVID-19 за сутки заболело 254 тыс. человек.