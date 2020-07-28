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Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
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На внеочередном заседании безопасностной рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе

На внеочередном заседании безопасностной рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Обстрелы со стороны пророссийских боевиков, зафиксированные после 00:00 27 июля, обсудят сегодня на внеочередном заседании рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Process: gradual success or political deadlock, передает корреспондент УНН.

"Сегодня должно заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, сегодня должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В то же время, в понедельник командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко сообщил, что российско-оккупационные войска, несмотря на договоренность о прекращении огня, от начала суток совершили два обстрела. Впоследствии стало известно, что боевики не менее третий раз с начала суток нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Добавим, что 28 июля, по состоянию на 12:00, по данным Минобороны, боевики четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: режим тишины, контактная группа, обстрелы, ООС
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