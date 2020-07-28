На внеочередном заседании безопасностной рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Обстрелы со стороны пророссийских боевиков, зафиксированные после 00:00 27 июля, обсудят сегодня на внеочередном заседании рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Process: gradual success or political deadlock, передает корреспондент УНН.

"Сегодня должно заседать вне очереди группа по вопросам безопасности ТКГ, которая, в том числе, сегодня должна обсудить вопрос тех трех случаев, о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко", - сказал вице-премьер.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В то же время, в понедельник командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко сообщил, что российско-оккупационные войска, несмотря на договоренность о прекращении огня, от начала суток совершили два обстрела. Впоследствии стало известно, что боевики не менее третий раз с начала суток нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Добавим, что 28 июля, по состоянию на 12:00, по данным Минобороны, боевики четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.