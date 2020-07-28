КИЕВ. 28 июля. УНН. Закон о снижении "зеленого" тарифа направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на данные портала ВРУ.

Речь о правительственном законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. № 3658), подготовленный Минэнерго. Его поддержали 228 народных депутатов, 21 июля.

Документ позволяет решить самые насущные экономические и технические вызовы в области возобновляемой энергетики Украины, информируют в Министерстве.

Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании.

Принятие законопроекта позволит снизить "зеленые" тарифы, сократить объемы ввода новой мощности СЭС в эксплуатацию по "зеленому" тарифу, усилить ответственность за созданные небалансы и усовершенствовать аукционную модель поддержки, сделав ее более гибкой, адаптивной и эффективной.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгации которого не предусмотрено.