Правительство провело консультации с бизнесом по обновлению ассоциации Украины с ЕС

КИЕВ. 28 июля. УНН. В обновленном Соглашении об ассоциации Украины с ЕС будут учтены потребности отечественного бизнеса. Такой шаг правительства положительно оценил один из лидеров агро-индустриального сектора Украины - компания МХП. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Мнение украинского бизнеса правительство заслушало сегодня, 28 июля, в ходе соответствующих переговоров. Диалог с отечественным бизнесом провела вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Результатом таких консультаций станет обобщенная позиция бизнеса, которая будет учтена при подготовке переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения", - рассказывают в МХП.

В компании добавили, что господдержка украинских производителей на внешних рынках является сверхважной. Это залог устойчивого развития не только аграрного сектора Украины, но и национальной экономики в целом.

"Мы убеждены, что украинский бизнес имеет все предпосылки для качественного и масштабного представления на внешних рынках, в частности, на европейском. Мы приветствуем инициативы правительства и подчеркиваем, что сила - в единстве и командной игре", - говорит пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова, выражая надежду на конструктивное взаимодействие органов государственной власти и бизнеса.