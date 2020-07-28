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Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 28 июля. УНН. Кандидатур на должность министра аграрной политики пока нет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Кандидатур нет, министерство появится, когда ... это решение привязано к кандидатуре, решению Верховной Рады, поэтому пока каникулы в ВР не завершатся ... очевидно, что мы разделение министерств делать не будем", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

Напомним, отдельный министр сельского хозяйства в Украине появится "максимум в сентябре".

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства тогда стал Тимофей Милованов.

Впрочем, уже в марте 2020 года состоялось назначение нового правительства. Милованов отказался должности министра аграрной политики в новом правительстве.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, аграрии, Денис Шмыгаль
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