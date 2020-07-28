Москва отреагировала на уход Кучмы из ТКГ

КИЕВ. 28 июля. УНН. Второй президент Украины Леонид Кучма много сделал для того, чтобы Киев выполнял обязательства, принятые украинской стороной в рамках минских договоренностей. Об этом полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил журналистам, комментируя сообщение об уходе Кучмы с поста руководителя украинской делегации на минских переговорах, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по минским договоренностям, выполнялись. Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня на Донбассе - последнее на данный момент решение контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы - это важный шаг в правильном направлении", - сказал Грызлов.

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Он напомнил, что "именно его (Кучмы) подпись от имени Украины стоит под минскими соглашениями".

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).