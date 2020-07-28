Крюковский завод уже изготовил 20 из 90 вагонов для Укрзализныци - Шмыгаль

КИЕВ. 28 июля. УНН. Крюковский вагоностроительный завод уже изготовил 20 из 90 пассажирских вагонов для Укрзализныци. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"В понедельник правительство приняло финансовый план Укрзализныци, где капитальные инвестиции в обновлении подвижного состава определено ключевой задачей. Общая сумма таких инвестиций составит более 12 млрд грн. На 1 млрд будет осуществлено закупки у Крюковского завода", - отметил Шмыгаль.

Сообщается, что по словам Премьер-министра, сегодня начали поступать первые средства в соответствии с утвержденным планом за 18 пассажирских вагонов, изготовленных на Крюковском вагоностроительном заводе. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по поручению Президента Украины Владимира Зеленского начало разрабатывать механизм приобретения еще 70 вагонов.

"Президент сказал, что в этом году будет 90 вагонов. 20 уже изготовлены. С сегодняшнего дня за 18 вагонов происходит оплата, они уже отгружены. Еще 2 вагона готовы, есть договоренности с "Укрзализныцей". Будут проведены соответствующие совещания по оплате", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетил Полтавскую область.