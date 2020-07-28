Россиянин незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине

КИЕВ. 28 июля. УНН. Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине из-за преследования за политические и религиозные взгляды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что 27 июля недалеко от пункта пропуска "Юнаковка", что в Сумской области, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России.

"Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину. Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины относительно признания его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться", - говорится в сообщении.

Также после проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданин России направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, гражданин России на границе попросил политического убежища в Украине.

Как сообщалось, россиянка попросила убежища в Украине из-за преследования.