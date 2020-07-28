Прекращение огня: Данилов рассказал, какой будет реакция на потерю военных на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Ответ будет очень быстрым, если из-за провокации боевиков на Донбассе украинская сторона понесет потери среди военных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Это 29 попытка перемирия, я подчеркну. Мы в СНБО очень внимательно считаем все эти вещи. Действительно, через 20 минут после 00:00 произошли определенные действия со стороны России, когда были выстрелы", - сказал Данилов.

По его словам, "ни один украинский военный не пострадал и, дай Бог, не пострадает".

"Но я должен сказать, что если враг будет переходить определенные границы, если будут потери с нашей стороны - то ответ будет очень быстрым, и поверьте, он будет соответствовать нашему законодательству и нашей Конституции. Никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать", - подчеркнул Данилов.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.