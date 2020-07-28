Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 0,0012  EUR: 32,60 0,3803 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4230

Рассматривают несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ - Данилов

Рассматривают несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ - Данилов

КИЕВ. 28 июля. УНН. Рассматривается несколько кандидатов вместо второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Я не могу сказать сейчас, кто будет на замену, есть несколько вариаций ...", - сказал Данилов.

Также по его словам, Кучма не сможет остаться в стороне от переговоров по Донбассу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников прокомментировал выход Кучмы с ТКГ

"Я знаю Леонида Даниловича с 1994 года. Он никуда от проблем, которые есть в нашей стране, не пойдет. Кроме того, ему 81 год, это очень опытный человек, он очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях развивающихся вообще в мире", - рассказал Данилов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Кучма
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.