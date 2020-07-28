Рассматривают несколько кандидатов на замену Кучмы в ТКГ - Данилов

КИЕВ. 28 июля. УНН. Рассматривается несколько кандидатов вместо второго президента Украины Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Я не могу сказать сейчас, кто будет на замену, есть несколько вариаций ...", - сказал Данилов.

Также по его словам, Кучма не сможет остаться в стороне от переговоров по Донбассу.

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"Я знаю Леонида Даниловича с 1994 года. Он никуда от проблем, которые есть в нашей стране, не пойдет. Кроме того, ему 81 год, это очень опытный человек, он очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, но и в отношениях развивающихся вообще в мире", - рассказал Данилов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский благодарен второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.