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Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
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Зеленский действует по одному из пяти планов относительно перемирия на Донбассе - СНБО

Зеленский действует по одному из пяти планов относительно перемирия на Донбассе - СНБО

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе перемирия на Донбассе действует в пределах одного из пяти планов, который был утвержден накануне саммита “нормандской четверки” в Париже. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Напомню, 5 декабря 2019 года состоялись закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской областей. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию, с которым Владимир Зеленский ехал на саммит в Париж 9 декабря. Он ехал и у него за плечами было решение СНБО Украины. Оно до сих пор действующее", - рассказал Данилов.

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Напомним, на внеочередном заседании безопасности рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, перемирие, Владимир Зеленский
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