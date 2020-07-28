Зеленский действует по одному из пяти планов относительно перемирия на Донбассе - СНБО

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе перемирия на Донбассе действует в пределах одного из пяти планов, который был утвержден накануне саммита “нормандской четверки” в Париже. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Напомню, 5 декабря 2019 года состоялись закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской областей. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию, с которым Владимир Зеленский ехал на саммит в Париж 9 декабря. Он ехал и у него за плечами было решение СНБО Украины. Оно до сих пор действующее", - рассказал Данилов.

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Напомним, на внеочередном заседании безопасности рабочей группы ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе.