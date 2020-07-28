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В оккупированном Крыму 30 июня в деле Джемилева состоится два судебных заседания - адвокат

В оккупированном Крыму 30 июня в деле Джемилева состоится два судебных заседания - адвокат

КИЕВ. 28 июля. УНН. В оккупированном Крыму в четверг, 30 июля, ожидаются два заседания по делу в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в двух разных судах. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“30 июля в деле Мустафы Джемилева состоится два судебных засидання. Одно с основного дела — в городском суде города Армянск. Начало в 10:00”, — написал адвокат.

По его словам, сторона обвинения начнет предъявлять доказательства, ожидается, что произойдет допрос нескольких свидетелей обвинения.

“Второе судебное заседание состоится в Верховном суде Крыма в 14:00. Там состоится рассмотрение апелляционной жалобы на оставление без изменения Мустафе Джемилеву пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его ареста”, — отмечает Полозов.

Полозов отмечает, что между Армянском и Симферополем достаточно большое расстояние

Напомним, 23 июля в оккупированном Крыму состоялось первое судебное слушание по существу по Джемилева.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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