Минфин привлек через облигации внутреннего госзайма более 10 млрд гривен
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министерство финансов Украины сообщило, что по результатам проведенного 28 июля аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 10 млрд 693 млн гривен, пишет УНН со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.
Из этой суммы более 7 миллиардов гривен вовлечены в национальной валюте (около 4,9 миллиарда со сроком погашения в декабре 2020 года и почти 2,2 миллиарда — в июне 2021 года) и около 3,5 миллиарда — в долларах США (130 миллионов долларов до июнь 2021 года).
Средневзвешенная доходность трехмесячных гривневых ОВГЗ составила 7,1%, годовых — 9,2%.
Средневзвешенная ставка доходности номинированных в долларе бумаг осталась неизменной — 3,5%.