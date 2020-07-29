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На Представительство Президента в АР Крым осуществлена кибератака

На Представительство Президента в АР Крым осуществлена кибератака

КИЕВ. 29 июля. УНН. В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым обезврежена и устранена целенаправленная кибератака на Представительство, организованная подконтрольными России хакерами, пишет УНН со ссылкой на сообщение представительства в Facebook.

“В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым обезврежена и устранена целенаправленная кибератака на Представительство, организованная хакерским группировкам, подконтрольным ФСБ РФ”, — указано в сообщении.

Там также добавили, что: “Кибератака была направлена на получение информации о деятельности Представительства. Представительство и Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации”.

Добавим, в течение первого квартала года СБУ нейтрализовала 103 кибератаки российских хакеров на госучреждения.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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