"Газпром" перестал владеть судном-трубоукладчиком "Северного потока-2" - это частично позволяет обойти санкции

КИЕВ. 29 июля. УНН. Трубоукладчик “Академик Черский”, единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе “Газпрома”, следует из квартального раскрытия монополии (списка аффилированных лиц монополии), отмечает УНН.

“Академик Черский” продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе Nord Stream 2, согласно данным ресурса Marine Traffic. В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что это судно способно достроить “Северный поток-2” (Nord Stream 2).

В начале июня этого года стало известно, что судно “Академик Черский”, до начала текущего года числившееся в составе ООО “Газпром флот”, находится в собственности АО “Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” (СТИФ), что фиксирует выписка из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Этот фонд в конце марта 2020 года сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

СТИФ, собственник “Академика Черского”, по состоянию на 31 марта входил в группу “Газпрома”, следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после этого СТИФ поменял гендиректора — им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

Также существует возможность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дало постановление правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года.

Также важно отметить, что СТИФ является непубличным акционерным обществом и не обязано раскрывать текущих участников.

Согласно материалам российских финансовых СМИ, трубоукладчик “Академик Черский” до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО “Газпром флот” в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения “Остап Шеремета” и “Иван Сидоренко”.

Теперь “Остап Шеремета” и “Иван Сидоренко” больше не фигурируют в составе “Газпром флота”. Из выписки из Российского морского регистра судоходства следует, что собственником этих судов является АО “Нобилити”. Эта компания, которая также не обязана раскрывать своих владельцев, была создана в конце апреля 2020 года, следует из ЕГРЮЛ.