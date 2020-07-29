В первый день всеобъемлющего прекращения огня зафиксировали 111 нарушений - отчет ОБСЕ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений соглашения о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом сообщила во вторник Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине в своем ежедневном отчете, пишет УНН.

Отчет составлялся на основе информации, поступившей от мониторинговых команд состоянию на 19:30 27 июля 2020 года (по восточноевропейскому летнему времени).

“После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, во время которого достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня — все в Донецкой области (в том числе 21 взрыв)”, — указано в сообщении.

Миссия продолжила осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия в вечернее и ночное время зафиксировал присутствие людей в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского.

В ОБСЕ также добавили: “Миссия зафиксировала 22 единицы вооружения, размещенные с нарушением линий отвода, из которых все кроме одной зафиксировано на аэродроме в неподконтрольном правительству Победном Луганской области”.

СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности проведения ремонтных работ и технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры. Миссия и дальше наблюдала за ситуацией, в которой на фоне вспышки COVID-19 оказалось гражданское население, в частности на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Донецкой и Луганской областях.