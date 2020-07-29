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В ООС сообщили о ситуации на линии разграничения по состоянию на утро

В ООС сообщили о ситуации на линии разграничения по состоянию на утро

КИЕВ. 29 июля. УНН. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, обстрелов не зафиксировано, пишет УНН со ссылкой на пресс-центра штаба ООС.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано”, — указано в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что: “За прошедшие сутки подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Шумы, выстрел был неприцельно и нос провокационный характер, поэтому наши воины огонь ответ не открывали”.

Потерь среди украинских военных, в результате вражеского выстрела, нет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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