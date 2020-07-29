Украина обратилась в ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму

КИЕВ. 29 июля. УНН. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку ООН Антониу Гуттериша по поводу проведении на территории оккупированного Крыма так называемого "военно-морского парада" ЧФ РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Постоянного предствництва Украины при ООН, передает УНН.

"Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН о проведении так называемого "военно-морского парада" подразделений ЧФ РФ во временно оккупированном РФ Севастополе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, в письме Кислица отметил, что российский "военно-морской парад" в Севастополе 26 июля нарушает нормы международного права, в т.ч. резолюции Генассамблеи.

"Украина осуждает продолжающуюся милитаризацию Крыма, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - резюмировали в представительстве.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД осудил проведение "военно-морского парада" РФ в оккупированном Крыму.