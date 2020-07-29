Зеленский поздравил воинов-спецназовцев с Днем Сил спецопераций ВСУ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Силы спецопераций ВСУ сегодня стоят на страже территориальной целостности, независимости и суверенитета страны. Об этом сообщил в приветствии в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо - преимущество качества над количеством. Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций вооруженных сил Украины. О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, но мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности", - говорится в сообщении.

Также Зеленский вспомнил о защитниках-спецназовцах, погибших в боях за независимость и суверенитет Украины.

"Вечная им память! Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины!", - резюмировал Президент.

Как сообщалось ранее в УНН, у Зеленского поздравили украинцев с Днем крещения Киевской Руси-Украины.