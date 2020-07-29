Дело Стерненко: суд продолжил заседание по ограничению времени ознакомления с материалами дела

КИЕВ. 29 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства следователя СБУ об ограничении времени для ознакомления адвокатам и одесскому активисту Сергею Стерненку, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, с материалами дела, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется открытым. Продолжение, в частности, рассмотрения ходатайства следователя СБУ... об установлении сроков подозреваемому и защитникам для ознакомления с материалами уголовного производства", - сказал судья.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по поводу нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. В активиста выстрелили из пистолета травматического действия неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.