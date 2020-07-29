Суд отложил рассмотрение по ограничению времени ознакомления с материалами дела Стерненко

КИЕВ. 29 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева снова отложил рассмотрение ходатайства следователя СБУ об ограничении времени для ознакомления адвокатам и одесскому активисту Сергею Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, с материалами дела, передает корреспондент УНН.

"Можем отложить рассмотрение ходатайства еще один раз для вызова других защитников и вручения ходатайства тому, кто присутствует. В частности - Андрею Писаренко... На 30 июля в 10:00", - сказал судья.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. В активиста выстрелили из пистолета травматического действия неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.