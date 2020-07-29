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Степанов "фундаментально" должен решить вопрос с зарплатой врачей - Президент

Степанов "фундаментально" должен решить вопрос с зарплатой врачей - Президент

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов должен решить вопрос с заработной платой медицинских работников. Это должно быть сделано "фундаментально" в ближайшее время. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса, передает корреспондент УНН.

"Самое главное, о чем нам надо сейчас уже задуматься - о наших врачах, о наших специалистах. Потому что все говорят, что кузница кадров есть, разного возраста, которые появляются, а затем через маленькие заработные платы, к сожалению, как говорится, у нас такая "врачебная текучка". Я думаю, главные вопросы, о которых мы должны думать, когда мы говорим о какой-либо реформе в Украине, особенно о медицинской - это заработная плата врачей. Это важнейший вопрос, который министр должен решить. Частично это уже решается. Фундаментально мы должны это сделать в ближайшее время", - сказал Президент.

По его словам, первое, что должна сделать власть - это предоставить достойные условия для врачей, которые состоят не только из современной техники, но и из заработной платы.

Как сообщалось в УНН, ранее Степанов заявил, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Источник: УНН
Теги: зарплата, медики, Минздрав, Максим Степанов, Владимир Зеленский
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