Минэкономики спрогнозировало средний курс доллара на следующий год

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства в 2021 году прогнозирует обменный курс до 29,1 грн за доллар США в среднем за год. Об этом говорится в проекте постановления относительно прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, который есть в сегодняшней повестке дня правительства, передает УНН.

"В доработанном прогнозе на 2021-2023 годы предположение об обменном курсе на 2021 год пересмотрено до 29,1 грн за доллар США в среднем за год и 28,8 грн за доллар США на конец 2021 года", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что предварительно прогноз на 2021 год составлял 29,7 грн за доллар в среднем за год и на конец года - 29,3 грн за доллар.

Напомним, по информации правительства, второй месяц подряд наблюдается падение ставок по которым привлекаются средства в Госбюджет. Общий государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте в июне вырос на 2,7% до 2269,17 млрд грн (85,01 млрд долларов).