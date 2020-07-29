Зеленский назвал кандидатов на место Кучмы в ТКГ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Одним из претендентов на место главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонней контактной группе является вице-премьер-министр Алексей Резников, другой претендент - первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса, передает корреспондент УНН.

"По поводу того, кто может возглавить и стать руководителем ТКГ в Минске... Второй президент Леонид Данилович Кучма много работал, это сложная работа - возглавлять такую группу. Более того, это очень сложная работа - быть в том или ином направлении, особенно в политическом или в сфере безопасности. Именно там заседания идут по 10, 12, 15 часов, иногда люди спорят и иногда находят выход, который затем стоит нам тем или иным количеством сохраненных жизней на Донбассе. Это действительно очень сложная работа", - сказал Президент.



Он отметил, что большинство депутатов Верховной Рады, которые говорят о войне на Донбассе, о Минске, "даже не понимают, что происходит".



"Когда мы точно знаем, насколько это сложная работа, мы так же сложно выбираем человека, который может возглавить эту группу. Надо найти баланс, человека, с которым разговаривает Россия, человек, которого, самое главное, уважают в Украине, человека, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в сложные моменты... Человек с опытом, и человек, который не является ни "правым", ни "левым", он центрист, он балансирует, и его уважают как на Востоке, так и на Западе. Поэтому этот выбор - не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов", - отметил Зеленский.



"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов - наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Леонидом Кравчуком. И еще пару кандидатур", - добавил он.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Также Москва отреагировала на выход Кучмы с ТКГ.