Зеленский отреагировал на обстрелы на Донбассе несмотря на перемирие

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы, которые были осуществлены боевиками после введения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом Глава государства сказал во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса, передает корреспондент УНН.

"Что касается устойчивого прекращения огня, это - главный пункт в минском процессе, не только на наших заседаниях в "нормандском процессе "... это просто главный пункт, если мы хотим прекратить войну, вернуть наши территории и людей. Потому что без прекращения огня ничего не будет. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня - да. Можем сказать, что нет никаких одиночных выстрелов - нет. Они есть, они существуют, потому что это - около 420 км контактной линии, и проконтролировать все очень сложно", - сказал Зеленский.

Говоря об украинских военных, он отметил, что "они у нас очень мощные, они герои, и если будет осуществляться какая-то вещь, серьезная атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки договоренностей - они будут очень мощно отвечать".

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. мы видим, что сегодня мы это выполняем 100%. Что касается той стороны - все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим", - добавил глава государства.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений соглашения о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля