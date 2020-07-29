Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Президент указом №298/2020 уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. После чего соответствующим указом №299/2020 уволил Наталью Буроменскую с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, а следующим - назначил ее на должность заместителя главы АМКУ.

"Назначить Буроменскую Наталью Любомировну заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в указе №300/2020.

Напомним, 5 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного, а также еще двух государственных уполномоченных АМКУ.

Также Президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельского с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.