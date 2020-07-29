Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 0,0012  EUR: 32,60 0,3803 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС
В Генштабе ВСУ назвали количество небоевых потерь в районе проведения ООС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4770

В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов дал задание подготовить и вынести на рассмотрение Кабинета министров вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Также большой вопрос, который тоже не решался за все годы независимости, это безопасность наших медицинских работников. Очень часто выезжая на вызов они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой. Такие же нападения осуществляются в приемных отделениях. Мне кажется, что это недопустимо, и я дал соответствующее задание, мы будем готовить в ближайшие сроки, будем выносить это на заседание Кабинета министров. Уверен, что мои коллеги меня поддержат, по усилению ответственности за нападения на медицинских работников", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они должны работать в нормальных условиях.

Напомним, во Львове семь нетрезвых людей устроили конфликт с медиками "скорой".

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, Минздрав, скорая помощь, нападение, врачи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.