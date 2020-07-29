В Минздраве планируют усилить ответственность за нападения на медиков

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов дал задание подготовить и вынести на рассмотрение Кабинета министров вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Также большой вопрос, который тоже не решался за все годы независимости, это безопасность наших медицинских работников. Очень часто выезжая на вызов они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой. Такие же нападения осуществляются в приемных отделениях. Мне кажется, что это недопустимо, и я дал соответствующее задание, мы будем готовить в ближайшие сроки, будем выносить это на заседание Кабинета министров. Уверен, что мои коллеги меня поддержат, по усилению ответственности за нападения на медицинских работников", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они должны работать в нормальных условиях.

Напомним, во Львове семь нетрезвых людей устроили конфликт с медиками "скорой".