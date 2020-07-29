Зеленский анонсировал строительство "мультибольниц" в нескольких регионах Украины

КИЕВ. 29 июля. УНН. В рамках программы "Большая стройка" в нескольких регионах Украины будут возведены "мультиликарни", в которых "будет все". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса, передает корреспондент УНН.

Так, Президент отметил, что одной больницы "Охматдет" недостаточно для обеспечения качественного медицинского обслуживания.

"Программа "Большая стройка" - это не про дороги, а о том, что мы строим Украину. Важная часть этой программы - мультибольницы, которые мы хотим построить в пяти-шести регионах Украины, где будет все", - заявил Глава государства.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов должен решить вопрос с заработной платой медицинских работников. Это должно быть сделано "фундаментально" в ближайшее время.