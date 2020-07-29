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Криклий рассказал, куда сегодня могут летать украинцы

Криклий рассказал, куда сегодня могут летать украинцы

КИЕВ. 29 июля. УНН. По состоянию на сейчас Украинцы могут лететь на отдых в несколько стран, в частности, в Болгарию, Турцию и Египет. Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Куда могут улететь украинцы на отдых по состоянию на сейчас? Болгария - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия, Турция, Египет, Албания - въезд и возвращение без ограничений, Черногория - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину, Хорватия - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов", - написал Криклий.

Также он напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

"Данные относительно въезда меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в развивающихся странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию", - добавил министр.

Напомним, по информации МИД, в топ-3 стран, которые интересуют украинцев с точки зрения путешествий, входят Венгрия, Турция и Франция.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мининфраструктуры, туризм, карантин, Владислав Криклий
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