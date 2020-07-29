Наев поздравил спецназовцев с Днем Сил спецопераций ВСУ

КИЕВ. 29 июля. УНН. Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев поздравил спецназовцев с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент УНН.

"Уважаемые боевые собратья - воины-спецназовцы! От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины!", - сказал Наев.

По его словам, силы специальных операций - самый молодой отдельный род Вооруженных Сил, который за короткий срок стал гордостью украинского войска, а служба в нем - большая честь.

"Ваш девиз "Иду на вы!" - ярко подчеркивает, что Силы специальных операций пополняются военнослужащими, которые всегда наготове смотреть в глаза врагу и целенаправленно достигать своей цели", - подчеркнул Наев.

Наев отметил, что особых слов уважения заслуживают ветераны российско-украинской войны, чей боевой опыт способствует воспитанию воинов-спецназовцев настоящего.

"От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, выдержки и силы духа. Благополучия и согласия Вам и Вашим семьям. Слава Украине! Вместе победим!", - подчеркнул Наев.

Напомним, Зеленский поздравил воинов-спецназовцев с Днем Сил спецопераций ВСУ.