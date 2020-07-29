Кабмин дал старт проекта Единого электронного билета

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду одобрил реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета, передает корреспондент УНН.

"Действительно, каждый город, различные субъектные предоставители транспортных услуг запускали электронные билеты, но мы разработали этот эксперимент, акт, и уже выходим на пилотное тестирование с той целью, чтобы внедрить современные технологии по оформлению единого электронного билета, который позволит воспользоваться заказом услуг различных видов транспорта, обеднатиих в одном месте с целью лучшего планирования путешествий и экономии времени", - сказал министр инфраструктуры Владислв Криклий.

По его словам, на сегодня на транспортном портале электронных услуг etransport.gov.ua в режиме опытной эксплуатации уже функционирует кабинет пассажира с предоставлением доступа ограниченному кругу лиц.

"После принятия соответствующего акта мы запускаем этот эксперимент и данный порядок позволит нам провести реализацию этого пилотного проекта, а также установить срок его реализации до 30 июня 2021 года. В первой итерации этого проекта мы ожидаем объединить Укрзализныцю и метрополитен Киева. Далее постепенно будем добавлять другие города и виды транспорта, в том числе авиаперевозки по Украине", - заявил министр.

Напомним, Минцифры обещает электронной студенческие билеты с начала следующего года.