В РФ инициировали "усиление санкций" против Украины

КИЕВ. 29 июля. УНН. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий введение новых экономических мер в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Сообщается что речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.

Кроме того, на ЦБ и федеральные органы исполнительной власти возлагается обязанность по предоставлению в Минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Напомним, 22 октября 2018 года российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Ранее в том же году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран.