Из-за пандемии уже сейчас надо продумать механизмы проведения местных выборов - Зеленский

КИЕВ. 29 июля. УНН. Из-за сохранения карантина в связи с пандемией коронавируса, необходимо уже сейчас разработать механизмы и процедуры проведения местных выборов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании, в котором приняли участие представители правительства и правоохранительных органов, передает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Глава государства поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

"Очевидно, что предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного количества тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Как сообщалось ранее в УНН, в случае досрочных выборов в ВР прошли бы 4 партии - опрос.