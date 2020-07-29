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Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому

КИЕВ. 29 июля. УНН. Народному депутату Украины Софии Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Федына заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (Елена Биленька - ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что Президенту не хочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно его кто-то подставил", - сказала Федына.

По ее словам, пока дело передается в суд к нему должен прийти потерпевший и заявить в чем угроза его жизни.

Как сообщалось, завершено досудебное расследование по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, народному депутату Украины Софии Федыне сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенному в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что народный депутат София Федына, действуя по предварительному сговору группой лиц с гражданкой Марусей Звиробий, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, нардепы, Владимир Зеленский
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